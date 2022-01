Cagliari, Capozzucca: «Nandez? Non c’è per il Covid»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN rima del match contro la Roma

Le parole a DAZN del Ds Capozucca, del Cagliari, prima della sfida contro la Roma:

COVID – «Le due vittorie hanno dato morale alla squadra, è normale che per tutte le squadre in questo momento c’è la variante del Covid e noi ne siamo stati colpiti in questi giorni, abbiamo 11 assenze ma ci sono 11 giocatori che vanno in campo e vanno in campo per fare la partita»

PEREIRO E NANDEZ – «Pereiro è un giocatore di talento, non nascondo che io lo apprezzo molto, purtroppo in questi anni non ha avuto molto spazio perché è di difficile collocazione però l’anno scorso è stato protagonista contro il Parma, partita in cui eravamo in svantaggio quindi eravamo al momento retrocessi e lui ci ha dato una mano per vincere quella partita che è stata importante per la nostra salvezza, come contro il Bologna. Nandez è un giocatore del Cagliari, colpito dal covid anche lui, per questo oggi non è in campo».

