Roma, casting a centrocampo: Sergio Oliveira in pole, lo porta Mendes

Calciomercato Roma: i giallorossi sono alla ricerca di un centrocampista, nelle ultime ore sarebbe balzato in pole position Sergio Oliveira

La Roma vuole accontentare José Mourinho regalando allo Special One quel centrocampista che già aveva chiesto con insistenza in estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi in lista sono principalmente tre: Sergio Oliveira del Porto, Kamara del Marsiglia e Gbamin dell’Everton.

In pole position ci sarebbe il centrocampista portoghese, che ha Jorge Mendes come agente; lo stesso di Mourinho. La Roma lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, si lavora su questa formula.