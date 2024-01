Roma, Mourinho suona la carica: «Solo noi e i tifosi»

Roma, la carica di Jose Mourinho in vista del derby di Coppa Italia di questo pomeriggio: «Questa finale deve essere nostra»

Questo pomeriggio alle 18.00 la Roma scende in campo all’Olimpico per il derby di Coppa Italia contro la Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, Jose Mourinho ha chiamato a rapporto la squadra nell’ultimo allenamento. Lo Special One ha voluto caricare l’ambiente in vista di una sfida decisiva per i giallorossi, che hanno nella coppa nazionale uno dei loro obiettivi stagionali. Di seguito le sue parole, riportate dal giornale romano.

«Siamo solo noi e i tifosi. È obbligatorio vincere perché questa finale deve essere nostra. Dobbiamo rimanere fi duciosi e motivati, non dobbiamo mollare o rilassarci: facciamolo per noi e per la nostra gente. Lottiamo per loro».