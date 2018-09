Roma da rilanciare: Di Francesco ripensa al 4-3-3 con 4 frecce pronte al bersaglio

La Roma deve riscattarsi dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Di Francesco pronto a rilanciare le sue ali

La Roma (ri)mette le aaali?! No, i giallorossi non hanno appena firmato un accordo milionario con Red Bull ma pensano a delle modifiche tattiche per provare a ritrovare stabilità. Di Francesco ha cambiato 3 moduli in 3 giornate, passando dal 4-3-3, il suo mantra, al 4-2-3-1 al 3-4-1-2. Il tecnico non ha ancora trovato la quadra ma, secondo La Gazzetta dello Sport, è pronto a tornare al suo adorato 4-3-3 dopo la sosta. Il tecnico ha 4 frecce sugli esterni pronte a tornare utili.

Cengiz Under, El Shaarawy e Perotti non stanno attraversando un bellissimo momento ma EDF è pronto a rilanciarsi con il ritorno al 4-3-3. Justin Kluivert è l’esterno più in palla ma è un classe ’99 e non va bruciato. Tra rincorse alle nazionali, orgoglio e contratti, tutti cercano visibilità e mister Eusebio può rilanciarli. El Shaa vuole la Nazionale e con questo inizio a singhiozzo non è riuscito a riconquistarla. Perotti è fermo ai box, sarebbe potuto partire e cerca uno scatto d’orgoglio per riprendersi la Roma. Kluivert, come detto, scalpita ma si è già messo parzialmente in vetrina mentre Cengiz Under attende segnali per il rinnovo del contratto.