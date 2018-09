Roma, dopo Baldini lascia anche Gandini: c’è dietro il Milan?

In attesa dell’ufficialità delle dimissioni di Baldini in giornata alla Roma sarà reso noto l’addio dell’amministratore delegato Gandini

Altro addio eccellente in casa Roma dopo quello Franco Baldini, consigliere di Pallotta, dopo le dichiarazioni-scandalo di Totti all’interno della sua autobiografia. L’ex capitano della Roma aveva rivelato come Baldini fosse stato uno dei motivi del suo ritiro dal mondo del calcio insieme a Spalletti. Ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, è atteso, entro la serata di oggi, l’addio da amministratore delegato di Umberto Gandini. Una decisione, questa, che comunque non sembra avere nulla a che fare con Totti. Tuttavia, a differenza di quanto auspicato, la sua prossima destinazione non dovrebbe essere il ritorno al Milan, ma rimarrà fermo in attesa di altri incarichi.

La netta vittoria per 4-0 contro il Frosinone non è quindi servita a calmare le acque a Trigoria. Ambiente che si presenta molto agitato in vista del delicato derby di sabato pomeriggio alle 15.00 contro la Lazio.