Roma, Gasperini studia Dybala come falso 9 con Soulé: con la Joya i giallorossi volano

Roma, nonostante la mancanza di continuità Dybala rimane l’arma in più per i giallorossi: Gasperini lo pensa come falso nueve

Quando Paulo Dybala è in campo, la Roma cambia volto: più imprevedibile, più tecnica, più pericolosa. Il problema è che difficilmente l’argentino riesce a garantire continuità in un’intera stagione di campionato. Eppure, quando c’è, il suo peso specifico si sente eccome. In un contesto offensivo ancora da plasmare, uno degli abbinamenti più affascinanti – ma anche più complicati – è quello con Matías Soulé. I due condividono talento, dribbling, visione di gioco, ma anche una spiccata preferenza per partire da destra e accentrarsi sul sinistro. Una sovrapposizione tattica che rischia di penalizzarli entrambi: Soulé, in particolare, ha dimostrato di soffrire quando viene allontanato dalla sua comfort zone per agire quasi da trequartista puro.

Una possibile soluzione? Dybala al centro dell’attacco, in versione “falso nove”. Un ruolo che l’argentino ha già interpretato in passato, e che potrebbe essere rilanciato anche in ottica Gasperini. Come suggerisce la Gazzetta dello Sport il modulo testato nei giorni scorsi dal tecnico di Grugliasco prevede proprio questo assetto: Dybala al centro, libero di svariare e cucire il gioco tra le linee, con Soulé largo a destra ed El Shaarawy sul versante opposto. In mezzo, l’occupazione degli spazi lasciati dal movimento del numero 21 potrebbe favorire gli inserimenti dei centrocampisti, Pisilli in primis.

Il centravanti ucraino Dovbyk non sembra rappresentare l’ideale per il calcio di Gasperini, che predilige attaccanti mobili, capaci di aprire spazi e dialogare a tutto campo. Con l’arrivo di Ferguson, le alternative offensive aumentano, ma la coppia Dybala-Soulé resta una suggestione intrigante: un duo tecnico e ispirato, che potrebbe far saltare gli equilibri. L’importante sarà trovare continuità fisica e intesa tattica. Se Dybala starà bene e se con Gasp scatterà davvero la scintilla, la nuova Roma potrebbe diventare uno spettacolo.