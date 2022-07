Paulo Dybala non sarà a disposizione nel match di oggi tra Roma e Nizza. Mourinho non vuole correre rischi con lui

Come riferito dal Corriere dello Sport, Paulo Dybala non sarà a disposizione per il match di questa sera contro il Nizza.

L’argentino è in ritardo di condizione e Mourinho non vuole correre rischi, visto anche l’infortunio che priverà la Roma di Darboe per diverso tempo.