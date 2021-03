Edin Dzeko ha rassicurato i tifosi dal ritiro della Bosnia: le dichiarazioni dell’attaccante della Roma in conferenza stampa

Edin Dzeko ha rassicurato i tifosi dal ritiro della Bosnia. Le dichiarazioni dell’attaccante della Roma in conferenza stampa: «Sono in forma e pronto per giocare domani».

La nazionale di Dzeko sarà impegnata nel match di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 contro la Finlandia.