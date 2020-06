Roma, Dzeko, Kolarov e Kalinic: patto per la Champions

Roma, Dzeko sarà il primo leader dei giallorossi alla ripresa ma per la Champions servirà il supporto anche di Kolarov e Kalinic

La Roma ha come primo obiettivo quello di raggiungere un piazzamento in Champions. Quando ripartirà il campionato la corsa sarà sull’Atalanta che attualmente occupa il quarto posto. Per farlo avrà bisogno del suo leader, Dzeko, ma anche dei suoi due fedeli compagni: Kolarov e Kalinic.

Sarebbero loro, insieme a Pellegrini, i tre che il capitano porterebbe sempre con se, come se fossero una famiglia. Come riporta La Gazzetta dello Sport soprattutto Kalinic dovrà riprendere da dove tutto si è interrotto: da quella doppietta segnata nell’ultima gara dei giallorossi contro il Cagliari.