Roma, il Financial Times ha dedicato un articolo alla trattativa saltata tra Pallotta e Friedkin per la cessione del club

Si parla di Roma, e della situazione societaria del club, anche oltre oceano. Precisamente in America e a trattare l’argomento è il Financial Times che parla appunto della trattativa saltata tra Pallotta e Friedkin per la cessione del club.

Come riporta il Corriere dello Sport prima della pandemia il tutto sembrava ormai deciso con una chiusura attorno ai 700 milioni. Dopo l’epidemia per forza di cose l’offerta del magnate texano si è abbassata arrivando a 575 milioni e incassando il rifiuto del patron. Il no di Pallotta avrebbe quindi stupito molte persone anche all’interno della società stessa, così afferma un consulente del club in contatto con il quotidiano americano: «È stata una mossa rischiosa rifiutare 575 milioni di euro».