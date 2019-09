Roma, Fonseca su Zaniolo: «Avrà le sue occasioni» – VIDEO

Il tecnico della Roma Fonseca commenta in conferenza stampa la scelta di inserire Kluivert dal primo minuto al posto di Zaniolo

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha stupito tutti contro il Bologna, schierando Justin Kluivert dal primo minuto e rinunciando a Nicolò Zaniolo, subentrato poi al 51′ della ripresa.

L’ex Porto ha commentato così la sua scelta: «C’è molto equilibrio nella nostra rosa e da un punto di vista strategico ho optato per schierare Kluivert dall’inizio, è in un buon momento. È un bel problema avere giocatori sempre a disposizione per dare il loro contributo e pronti a mettermi in difficoltà. Zaniolo è un giocatore giovane e di grande valore, avrà le sue occasioni».