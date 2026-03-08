Roma, Gasperini furioso dopo la sconfitta col Genoa: «Rigore negato per mano di Malinovskyi? Se un arbitro non ha certezza in una situazione del genere allora deve fare un altro mestiere!»

Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con il Genoa. Queste le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi

NON SI SONO CALATI NELL’INTENSITA’ DEL GENOA – «No, secondo me ci siamo calati benissimo. Era una partita particolare perché il Genoa giocava molto aggressivo, con tanti palloni lunghi. Non sono d’accordo sul fatto che non siamo stati all’altezza dell’intensità: siamo stati altrettanto determinati e altrettanto solidi. Poi è vero che non abbiamo fatto tanti tiri, ma loro forse anche meno. Noi abbiamo avuto sicuramente qualche occasione in più, a parte l’ultimo tiro nel finale. Peccato per quei due episodi, il rigore e il gol nato da quel fallo laterale. Non siamo stati neanche molto fortunati nelle mischie finali, però la squadra spesso è stata molto alta».

BRACCIO DI MALINOVSKYI SU TIRO DI KONE – «Si capisce molto bene. Non è che non si capisce: si capisce benissimo. Poi il VAR non è intervenuto e quindi evidentemente non ha ritenuto fosse rigore. Ma sulla rimessa laterale si capisce molto bene. Poi non è che ci si attacca a quello, però è tutto molto chiaro, più chiaro di così. Dal fallo laterale è nata l’azione, ma diverso è il episodio da rigore, chiaramente. L’episodio da rigore e anche lì, ognuno poi lo può interpretare come vuole, però le immagini sono chiarissime. Se un arbitro non ha certezza in una situazione del genere allora deve fare un altro mestiere. Non è possibile sostenere una tesi del genere. Magari non l’ha giudicato da rigore per altri motivi, ma non perché non si capisce. Non dovete provare niente: non ha visto una cosa. La realtà è quella, ed è abbastanza evidente. Poi lui non l’ha ritenuto da rigore, fine. Non bisogna attaccarsi ad altre cose».