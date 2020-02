Roma già al primo bivio: la Champions passa da Bergamo

Roma al primo bivio in vista dell’obiettivo qualificazione alla Champions League. A Bergamo uno snodo decisivo per la stagione

Non si può più sbagliare. Ed è preoccupante, considerando che mancano ancora 4 mesi alla fine del campionato. La Roma, tuttavia, si è messa nella condizione di non avere più margine d’errore dopo l’inizio di 2020 a dir poco da incubo. La gara con l’Atalanta di stasera è già uno snodo decisivo.

Per la Champions, e non solo. Una sconfitta vorrebbe dire vedere gli orobici a +6 e, considerando le rispettive condizioni, sarebbero punti difficili da andare a recuperare. All’andata Gasperini impartì una lezione di calcio a Fonseca, un girone dopo sono attese le risposte del portoghese. Non possono farsi attendere.