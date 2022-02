Roma, guai per Mourinho: fastidio muscolare per Zaniolo e due casi Covid

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Guai per Mourinho in vista di Roma-Verona: Zaniolo a rischio e ci sono due casi Covid

Guai per José Mourinho in vista di Roma-Verona in programma domani pomeriggio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha accusato un fastidio muscolare al quadricipite ed è quindi in dubbio per la sfida dell’Olimpico.

All’interno del gruppo squadra giallorosso, inoltre, sono stati trovati due casi di positività al Covid-19.