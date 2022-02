Conferenza stampa Mourinho: «Zaniolo? Da valutare. Domani avremo tanti Primavera»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa in vista della sfida della Roma contro l’Hellas Verona di domani

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni:

ZANIOLO – «Zaniolo non è tra i nove indisponibili. C’è tempo per aspettare e valutarlo»

SOCIETA’ – «Ho solo rispetto per la famiglia Friedkin, cosa dovrei commentare? Nel calcio ho esperienza e loro l’umiltà di di parlare di tutto con me. Quello di cui parlo con loro in privato non lo dico certo qui».

CHAMPIONS – «Non ho visto grandi partite. Psg Real non mi è piaciuta, Inter Liverpool bella partita».

HELLAS VERONA – «Loro squadra di grande qualità, domani sarà una partita dura e lo sarà per entrambe. I giocatori che scendono in campo devono capire la forza e la passione della gente e spingere per questo. Domani avremo nove assenti e dovrò prendere tanti giocatori dalla Primavera che domani giocherà contro il Milan, ma ho bisogno di loro».

ABRAHAM – «Sta facendo bene, ma può fare meglio. Ha le potenzialità per fare di più anche se non era facile ambientarsi fuori dall’Inghilterra».