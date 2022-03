Roma, il tifoso Luca Zingaretti difende Zeman: «Mourinho fuori luogo»

Roma, l’attore e tifoso Luca Zingaretti difende Zeman, attaccato dall’allenatore giallorosso: «Mourinho fuori luogo, la Lazio gioca meglio»

La risposta di José Mourinho in conferenza stampa alle dichiarazioni di Zdenek Zeman non è stata certo simpatica, ma è in perfetto stile Special One: «Un allenatore con 25 titoli non va a rispondere ad un allenatore con due Serie B».

L’attore e noto tifoso della Roma Luca Zingaretti ha commentato così a Sky Sport le parole dell’allenatore della sua squadra, poco prima del Derby della Capitale.

«La risposta di Mourinho su Zeman c’entra veramente poco: i pronostici si chiedono e si risponde. Zeman, tra l’altro, ha detto una cosa condivisibile: che la Lazio è più avanti perché giocano da tempo insieme e giocano davvero bene. Prima con Inzaghi e ora con Sarri, che ci ha messo mano. Sono divertenti da vedere e pericolosi, difficili da affrontare. Che cosa c’entra quanti titoli ha vinto uno o l’altro? È una risposta piccata, fuori luogo».