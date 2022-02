Roma, infortunio Spinazzola: ancora test per il terzino. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il chirurgo che operato Spinazzola ha visitato ieri il calciatore della Roma e continuerà a valutarlo anche nei prossimi giorni

Il rientro di Leonardo Spinazzola dall’infortunio al tendine d’Achille patito all’Europeo è più lungo del previsto. Nella giornata di ieri, il terzino della Roma è stato visitato dal dottor Lempainen, il chirurgo finlandese che lo operò in estate.

Come riportato dal Corriere della Sera, il medico resterà nella Capitale anche nei prossimi giorni per sottoporre Spinazzola ad ulteriori test. E al momento resta ancora difficile stimare una data per il suo rientro in campo.