Roma, Kumbulla: «Il club giusto per me, ho scelto subito»

Marash Kumbulla ha parlato del suo approdo alla Roma

Marash Kumbulla, neo acquisto della Roma, in una intervista al Guardian ha parlato del suo trasferimento in giallorosso.

SCELTA – «Quando ho avuto consapevolezza per la prima volta di questa opportunità, non mi è servito molto tempo per decidere. Sapevo che la Roma era il club giusto per me. Mi ha mostrato il suo interesse, il progetto e ho parlato con l’allenatore; sono cose che mi hanno fatto molto piacere. I tifosi, lo stadio e la storia di questo grande club sono fantastici, ed è stato molto semplice per me scegliere. Roma, per me, è il posto ideale dove proseguire la mia carriera».