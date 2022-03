Roma Lazio, Eriksson sicuro: «Immobile può essere l’uomo derby»

L’ex allenatore biancoceleste Eriksson ha parlato in vista del derby tra Lazio e Roma

Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, sulle frequenze di New Sound Level ha parlato in vista del derby di domani.

DERBY – «Immobile potrebbe essere l’uomo derby. È molto speciale, io ho fatto derby in tanti stati europei ma questo derby di Roma è incredibile, è sentito tantissimo tra i tifosi, mi ricordo che qualcuno diceva che se perdeva il derby non andava a lavorare. È impossibile dire chi vincerà perché non conta nulla la classifica, è una festa di calcio fantastica. Immobile può essere l’uomo-derby, sicuramente è un giocatore sempre pericoloso e ma nel derby qualunque giocatore potrebbe essere decisivo e per questo guarderò il derby. Per me andrebbe benissimo un pareggio perché mi sento un po’ romanista ma molto laziale perché in quegli anni abbiamo vinto tanto».

