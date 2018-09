Roma-Lazio: slitta il derby della Capitale? Ecco le motivazioni

Il derby tra Roma e Lazio prevista per il 29 settembre potrebbe saltare a causa della concomitanza di un altro evento nella Capitale

La Serie A, dopo tre giornate, si ferma per lasciare spazio alle Nazionali che tornano in campo dopo il Mondiale in Russia. Al termine della sosta il campionato, che riprenderà il 15 settembre per il quarto turno, offrirà agli appassionati partite degne di nota. Alla settima giornata, il 29 settembre, è previsto il derby della Capitale tra Roma e Lazio, una delle gare più attese della stagione. La stracittadina, però, potrebbe slittare dato che a Roma, durante la stessa giornata, è prevista una manifestazione politica organizzata dal Partito Democratico. La concomitanza dei due eventi, dunque, potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza della città e si sta valutando la situazione.

Spostare la partita, visti i molti impegni ravvicinati delle due compagini, risulterebbe alquanto difficile e, dunque, si dovrà trovare al più presto una soluzione, dato che il calendario non rappresenta l’unico impedimento.

