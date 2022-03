Roma Lazio, derby a tinte azzurre: più convocati di Inter e Milan

Il derby di questa sera tra Roma e Lazio vedrà la presenza nelle due squadre di diversi calciatori convocati in Nazionale

Questa sera all’Olimpico andrà in scena il derby tra Roma e Lazio. Sarà una sfida a tinte azzurre che Mancini osserverà con attenzione. Diversi i convocati per l’Italia delle due squadra.

Sono ben otto (quattro della Roma e quattro della Lazio) i calciatori che andranno in Nazionale. Nemmeno Inter e Milan o Juventus e Torino ne hanno così tanti. Pellegrini, Mancini, Zaniolo e Cristante per i giallorossi. Immobile, Luiz Felipe, Acerbi e Zaccagni per i biancocelesti.