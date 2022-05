Ranieri su Roma Leicester: «Ci sarò. Tifo? Non posso tradire il bambino che sono stato»

Claudio Ranieri, ex allenatore di Roma e Leicester, ha parlato a La Gazzetta dello Sport proprio dell’imminente sfida di Conference

ROMA LEICESTER – «Il rapporta col Leicester è stato professionale, la Roma è il tifo che mi ricollega al bambino che sono stato. Non posso tradirlo. Andrò allo stadio e mi ricorderà i tempi in cui andavo un Curva. La Roma ha il 55% di possibilità di passare il turno siccome ora c’è il fattore Olimpico. Troppa euforia? No se in pancina hai Mourinho. Il Leicester fuori casa ha il peggior rendimento».

ANNUNCIO MOURINHO – «Quel giorno fu una grande sorpresa e pensai che la proprietà avesse dato garanzie di investimenti. Friedkin preferisce far parlare i fatti».

FINALE – «Potrei andare a Tirano nel caso dovesse passare la Roma. Il bambino che è rimasto in me non vede l’ora».