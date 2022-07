Roma, l'ex Giannini: «Dybala ha pochi eguali in Europa. Come Batistuta? Ci ho pensato...»

L’ex calciatore della Roma Giannini ha parlato dell’arrivo in giallorosso di Paulo Dybala

Giuseppe Giannini, ex calciatore e capitano della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo di Paulo Dybala in giallorosso.

GRANDE ENTUSIASMO – «Sì, sinceramente sì. La Roma partiva già da tanto entusiasmo, dopo l’arrivo di Mourinho e poi la vittoria della Conference League. L’arrivo di Paulo è stato la ciliegina sulla torta».

SALTO DI QUALITA – «Assolutamente. In campo è un top player, che per il tipo di gioco accende la fantasia delle persone. Se starà bene fisicamente ha pochi eguali nel campionato italiano e in Europa. La Roma quest’anno ha fatto 36mila abbonati, sono tantissimi, e li ha fatti prima di sapere che sarebbe arrivato Dybala: ora immagino un Olimpico sempre pieno, anche nelle partite meno di cartello. Sarà bellissimo».

COME BATISTUTA NEL 2000 – «Ammetto di averci pensato anche io e non perché siano entrambi argentini. Ma perché giocatori così cambiano tutto sotto tutti gli aspetti, in campo e fuori. Danno forza alla squadra, migliorano i compagni, caricano l’ambiente e mettono paura agli avversari. La Roma, come dicevo prima, partiva già da una base buona: è cresciuta mese dopo mese nella passata stagione, ha acquisito consapevolezza e sicurezza in se stessa ed è arrivata a vincere un trofeo. Aver mantenuto ovviamente Mourinho, con lui il nucleo base della squadra e poi aver preso uno come Dybala è qualcosa di grande. Uno così sposta davvero tanto. Ed è bello sapere che tutta l’euforia e tutto l’entusiasmo che ci sono nella tifoseria della Roma dalla notte di Tirana non sono andati perduti ma, anzi, sono cresciuti. È un patrimonio prezioso».