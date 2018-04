«Roma-Liverpool non hanno mai giocato»: l’esilarante scena dai Ragazzi della 3ªC – VIDEO

Chi ricorda i Ragazzi della Terza C? Ecco l’esilarante scena con un grande Chicco Lazzaretti che non vuole ricordare Roma-Liverpool

Chissà cosa avrà pensato Chicco Lazzaretti, storico personaggio interpretato da Fabio Ferrari, al momento del sorteggio di Champions League tra Roma e Liverpool. La formazione giallorossa è stata accoppiata a quella inglese e i pensieri di tanti sono andati alla finalissima di Champions del 1984 terminata con il successo dei Reds ai calci di rigore davanti a uno stadio Olimpico incredulo, ‘tradito’ dagli errori di Conti e Graziani e ubriacato dalle parate dello stravagante portiere Grobbelaar. «Roma e Liverpool non hanno mai giocato» risponde Chicco durante una puntata di Superstrike nel corso della serie i Ragazzi della 3ª C.

La domanda, postagli da Marco Columbro, non può lasciarlo indifferente. Chicco è vicino all’impresa ma, da vero tifoso romanista, non vuole e non può ricordare quella nefasta notte del 1984. «Per caso questa domanda l’ha inventata lei? Essendo lei notoriamente juventino, mi era venuto il dubbio perché c’è della malizia in questa domanda. Comunque Roma e Liverpool non hanno mai giocato. Forse l’ho sognato, è stato un incubo: è stata la serata più brutta della mia vita» aggiunge Lazzaretti pungolando Marco Columbro. Un messaggio che può essere riservato alla formazione di Di Francesco: stavolta Roma e Liverpool devono giocare.