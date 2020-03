Roma, l’obiettivo si avvicina: raccolti oltre 300mila euro per lo Spallanzani

Roma, prosegue a gonfie vele la campagna donazioni in favore dello Spallanzani: raggiunta quota 300mila. Obiettivo finale vicino

Prosegue a gonfie vele la campagna donazioni creata della Roma in favore dell’ospedale Spallanzani. L’obiettivo dei 500mila euro complessivi è sempre più vicino: sforati da poco quota 300 mila.

Segno di come stanno funzionando al meglio gli appelli della società, dei giocatori attuali e anche degli ex più amati dal pubblico giallorosso. In ultimo hanno fatto il loro appello profili come Balzaretti e Borriello.