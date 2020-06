Patrick Schick vuole il Lipsia e il Lipsia vuole Patrick Schick ma manca l’accordo con la Roma: la situazione

Patrick Schick ha detto a chiare lettere che vuole rimanere al Lipsia ma il club tedesco non ha alcuna intenzione di sborsare i 29 milioni previsti in caso di qualificazione in Champions.

Come riporta Il Messaggero il Lipsia non vuole neanche versarne 24 in un un’unica soluzione, come da successiva proposta giallorossa. Le due società continueranno dunque a trattare.