Roma, la rosa è sotto esame: chi è sicuro di rimanere e chi rischia di partire - Calcio News 24

Roma, la squadra sotto esame in vista del mercato estivo: i nomi di chi è sicuro di restare e gli altri il cui futuro è in bilico

La Roma si appresta a vivere un finale di stagione decisivo, con cinque partite che potrebbero determinare il futuro del club, sia a livello economico che sportivo. La squadra è in corsa per ottenere un posto nelle competizioni europee, fondamentali per i premi e per poter operare dignitosamente sul mercato, considerando le restrizioni imposte dal settlement agreement con l’UEFA. Molti giocatori si giocano il proprio futuro, cercando di meritarsi una maglia anche per la prossima stagione. Mentre alcuni sono praticamente sicuri di restare, altri sono in bilico, a rischio cessione o con il destino già segnato.

Tra i giocatori certi di restare, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sono i pilastri come Svilar, Mancini, N’Dicka, Angeliño, Koné e Dybala, oltre a El Shaarawy e Paredes che hanno rinnovato i contratti. I giovani Pisilli, Soulé, Rensch e Salah-Eddine sono considerati il futuro del club. In bilico ci sono invece Gollini, Celik, Saelemaekers, Baldanzi, Cristante e Shomurodov, con il destino legato a opportunità di mercato o al bilancio del club. I casi più complessi riguardano Pellegrini, con il contratto in scadenza nel 2026 e nessun contatto per il rinnovo, e Dovbyk, che potrebbe essere ceduto se arrivasse un’offerta interessante. I giocatori che partiranno includono Marin, che si trasferirà al PSG, Sangaré in prestito, Abdulhamid, Nelsson e Gourna-Douath, i cui contratti termineranno con il club.