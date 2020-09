Roma, Mkhitaryan: «Restare qui la decisione migliore»

Mkhitaryan ha parlato dopo l’amichevole tra la Roma e la Sambenedettese

Henrikh Mkhitaryan, esterno offensivo e trequartista della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso dopo l’amichevole vinta contro la Sambenedettese.

ROMA – «Il prestito? A essere sincero non sono mai stato veramente preoccupato di questo aspetto. Mi sono sempre concentrato per giocare bene e aiutare la squadra, per poi capire se a fine stagione avremmo trovato un accordo assieme a Roma e Arsenal per restare qui a titolo definitivo. Sono davvero felice di essere un calciatore della Roma. Credo davvero di aver preso la decisione migliore, giusta per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione qui».

MENTALITA – «Sono lo stesso ragazzo. Sono lo stesso giocatore e ho le stesse ambizioni, non è cambiato nulla. Per me non è importante essere in prestito o a titolo definitivo. Lavoro duramente ogni giorno, spingo al massimo per dare il meglio di me stesso in allenamento e in partita. Posso solo dire che darò tutto per questo Club e darò il massimo nelle partite che verranno per ottenere successi con la squadra».