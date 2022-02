Errori, modulo e mercato: cosa non funziona in questa Roma?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma non riesce a girare in campionato ma cosa non funziona? Mourinho non riesce a trovare la cura ai giallorossi

Le aspettative estive della Roma con l’arrivo di Mourinho era ben più alte di quelle fatte vedere sul campo fino ad ora. I giallorossi non riescono ad uscire dal tunnel e trovare la vittoria che garantirebbe qualche sorriso in più a tecnico e squadra.

Ieri a Sassuolo il pari è arrivato nel recupero e non hanno aiutato gli errori in difesa. I dubbi sul modulo sono elevati e manca qualcosa dal mercato. I tanti nomi in uscita potrebbero non aiutare la Roma in questi ultimi mesi. Sono sette i punti in meno rispetto alla stagione scorsa, ma per cambiare passo cosa serve a questa Roma?