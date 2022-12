Roma, Mourinho: «Ho ritrovato ragazzi che volevano lavorare, motivati e concentrati»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato alla vigilia della partenza per il ritiro in Portogallo. Le dichiarazioni

SI RICOMINCIA – «Sono contento, molto contento. Ho trovato gente che voleva lavorare. Gente che è arrivata con motivazione e concentrazione. Molto molto bene. Non è mai facile ritornare e allenarsi subito come vogliamo noi, come è la nostra filosofia: con intensità e livelli di concentrazione altissimi. Sono molto contento con la risposta in questi tre giorni».

RITIRO IN PORTOGALLO – «L’obiettivo è giocare. Ci sono tante squadre lì con cui poter giocare, quello che non è facile è scegliere gli avversari ideali per farlo. Il criterio è stato scegliere squadre con un livello superiore al nostro. Il Cadice non si è mai fermato, si è sempre allenato e ha sempre giocato. Ha giocato contro Manchester United e Wolverhampton. Si vede nelle partite che hanno fatto che c’è l’intensità di chi non si è mai fermato».