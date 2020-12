Le parole in conferenza stampa di Cristante alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Young Boys

La Roma deve riscattare il roboante ko contro il Napoli già a partire dal match di Europa League contro lo Young Boys. In conferenza stampa, oltre a Fonseca, ha parlato anche Bryan Cristante alla vigilia.

Napoli – «Non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo visto i nostri errori. E’ una gara singola, abbiamo fatto bene in tutte le altre e domani dobbiamo fare lo stesso bene. Già contro lo Young Boys torneremo a far rivedere il nostro calcio».

Ruolo alla Bonucci – «In questo momento c’è bisogno di me in difesa, giocando in un ruolo si migliora e si prende confidenza. Ora c’è bisogno lì, deciderà sempre il mister».