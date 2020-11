Roma, oggi esami per Ibanez e Mancini. Fazio e Kumbulla ancora positivi

Emergenza difesa per la Roma di Fonseca: oggi Ibanez e Mancini sosterranno gli esami strumentali. Fazio e Kumbulla ancora positivi

Piena emergenza difensiva per la Roma di Fonseca. Come riporta La Gazzetta dello Sport la squadra che domani partirà per Cluj dovrà fare a meno di due difensori centrali (Fazio e Kumbulla ancora positivi al Covid) e non è sicura neppure di avere Ibanez e Mancini, usciti con fastidi muscolari dalla sfida con il Parma.

La sensazione è che, dei due, il brasiliano sia quello più a rischio, ma solo dopo gli esami di oggi si avrà un quadro più chiaro. Vista l’importanza della sfida di domenica al San Paolo con il Napoli, nessuno dei due giocherà se ci sarà anche il minimo pericolo nel freddo romeno. La buona notizia, per Fonseca, è che in Europa ci sarà di nuovo Smalling.