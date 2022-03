Roma, parla l'agente di Zaniolo: «Concentrato sul finale. Futuro? Vi dico che...»

Zaniolo, l’agente del giocatore ha parlato del futuro del suo assistito e non solo. Le dichiarazioni sul talento della Roma

Alla Football Conference organizzata da Conference403 al Torre Ulisse Club, l’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha parlato a TMW. Il suo annuncio sul fantasista della Roma.

ROMA – «È un progetto bellissimo… La cosa bella era rivederlo in campo dopo il secondo infortunio avvenuto qualche mese dopo il primo. Rivederlo, con condizione mentale e fisica che è importante per riprendersi, è importante per quest’anno. Quello che sarà il futuro lo vedremo con calma. Siamo concentrati sul finire bene la stagione con la Roma, c’è l’Europa da affrontare nel miglior modo possibile».

