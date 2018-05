La Roma è a un passo dalla qualificazione in Champions League. Ecco le combinazioni favorevoli e sfavorevoli per i giallorossi di Eusebio Di Francesco

La Roma è stata la grande sorpresa della Champions League. I giallorossi, guidati da mister Eusebio Di Francesco, hanno disputato una grandissima annata, sfiorando l’impresa con il Liverpool. La Roma è uscita a testa dalla Champions League, dopo aver spazzato via Shakhtar Donetsk e Barcellona e ora è concentrata sul finale di stagione. Mancano due partite alla chiusura del campionato e i giallorossi hanno indirizzato la stagione sui binari giusti. Il capotreno, Di Francesco, ha condotto splendidamente la sua squadra e ora è a un passo da una nuova qualificazione in Champions League. Spente molto presto le speranze di duellare con la Juventus per il sogno Scudetto, la formazione giallorossa ha costruito la sua annata sulla Champions League e vorrà fare altrettanto nella prossima stagione. La Roma è terza dopo 36 giornate e ha collezionato 73 punti, frutto di 22 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Vediamo come si qualifica la Roma in Champions League.

I giallorossi dovranno vedersela contro Juventus e Sassuolo nelle ultime due giornate e potrebbero andare in Champions anche con 0 punti nelle prossime due sfide. Mister Di Francesco non sarà contento ma ora è tempo di calcoli. La squadra capitolina infatti ha 4 punti di vantaggio sull’Inter, quinta forza del campionato, e 2 sui rivali cittadini della Lazio. I giallorossi, grazie al calendario, potrebbero permettersi il lusso di perdere le due sfide contro Juventus, virtualmente campione d’Italia, e Sassuolo, già salvo, e festeggiare il ritorno in Champions League. Sì, perché la Lazio dovrà vedersela nel weekend col Crotone mentre l’Inter affronterà il Sassuolo. Se i biancocelesti e i nerazzurri non dovessero ottenere il bottino pieno, la Roma festeggerebbe la qualificazione alla Champions perché all’ultimo turno è previsto lo scontro diretto proprio tra Lazio e Inter.

Di Francesco farà gli scongiuri ma la formazione giallorossa è con un piede e mezzo nella prossima Champions. Alla squadra capitolina infatti basterà ottenere un punto nelle prossime 2 giornate per strappare il pass per i gironi di Champions League (anche la Juventus ha bisogno di 1 punto per l’aritmetica certezza dello Scudetto). In caso di arrivo di due squadre a pari punti si guardano prima i punti negli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti (non vale la regola dei gol segnati in trasferta, come in Champions), differenza reti generale, maggior numero di gol segnati (generale), sorteggio. Questi i risultati negli scontri diretti fino a questo momento: Roma-Inter 1-3, Inter-Roma 1-1. Roma-Lazio 2-1, Lazio-Roma 0-0. Inter-Lazio 0-0 e Lazio-Inter ancora da giocare. Dunque l’Inter è avanti sui giallorossi che a loro volta sono avanti sui laziali. Resta lo scontro diretto tra Lazio e Inter per stabilire chi avrà la meglio tra le due squadre.

Esiste anche una possibilità di arrivo in volata a pari punti per Inter, Roma e Lazio. In quel caso di andrebbe ad analizzare la classifica avulsa, ovvero i punti raccolti dalle tre squadre nei loro confronti diretti. Al momento Roma e Inter hanno 5 punti mentre la Lazio ne ha 2. Rimane una grande possibilità per la Lazio: la sfida con l’Inter. La formazione di Inzaghi potrebbe salire a quota 5 punti, agganciando i giallorossi e i nerazzurri (in quel caso si andrebbe a vedere la differenza reti negli scontri diretti e attualmente l’Inter è a è2, mentre le due romane sono a +1).

