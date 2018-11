Roma-Real Madrid streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Real Madrid streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019

Dopo la pausa per le Nazionali, torna la Champions League per la 5ª giornata della fase a gironi. In questo turno diverse sono le gare decisive per la qualificazione agli ottavi. Tra queste c’è anche Roma-Real Madrid in programma martedì 27 novembre allo stadio Olimpico di Roma. Le due squadre prime a pari punti (9) nel girone G della competizione si giocano la qualificazione al turno successivo e soprattutto il primato del raggruppamento, il quale potrebbe garantire un sorteggio più agevole. Entrambe le squadre dovranno prestare attenzione anche al CSKA Mosca che con un successo andrebbe a quota 7 insidiando Roma o Real Madrid in caso di sconfitta.

Roma-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 2 (rispettivamente 201 e 252 del decoder Sky), mentre su Roma Tv (canale 213) verrà trasmessa la radiocronaca del match. La sfida potrà essere seguita dagli abbonati alla tv satellitare anche sull’app Sky Go disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Inoltre l’incontro dell’Olimpico sarà visibile su NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine Roma-Real Madrid potrà essere seguito anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Real Madrid

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: martedì 27 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Calcio 2 NOW TV

Stadio: Olimpico (Roma).

Arbitro: Clement Turpin (Francia)

Roma-Real Madrid: le probabili formazioni

QUI ROMA – I giallorossi, reduci dalla sconfitta in campionato contro l’Udinese in trasferta, cercano il riscatto contro il Real Madrid dopo il KO dell’andata al Bernabeu. Un successo contro il Real garantirebbe al club capitolino la qualificazione agli ottavi e il primo posto del girone. Una sfida importante, dunque, per il tecnico Eusebio Di Francesco che manderà in campo i migliori effettivi presenti in rosa. Nel 4-3-3 di matrice offensiva, marchio di fabbrica dell’allenatore giallorosso in difesa andranno Santon, Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo, visti gli infortuni di De Rossi e Pastore, potrebbe andare Florenzi al fianco di Nzonzi e Cristante. Il tridente offensivo sarà invece composto da Under ed El Shaarawy sulle corsie laterali e Dzeko punta centrale.

QUI REAL MADRID – Il club spagnolo essendo a pari punti con la Roma è nelle stesse condizioni ovvero con un successo potrebbe già festeggiare ottavi di finale e primo posto. Il tecnico Solari, subentrato a Lopetegui per risollevare le sorti dei Blancos farà di tutto per conquistare i tre punti in palio all’Olimpico. La formazione spagnola dovrebbe giocare a specchio contro i giallorossi schierandosi con il 4-3-3. In difesa davanti a Courtois ci saranno Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo. Il centrocampo invece sarà composto da Modrić, Kroos e Ceballos alle spalle del tridente Isco-Benzema-Bale.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Florenzi, Nzonzi, Cristante; Ünder, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco.

PROBABILE FORMAZIONE REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Kroos, Ceballos; Isco, Benzema, Bale. Allenatore: Solari.