Zaniolo tra rinnovo e cessione: l’idea della Roma

La Roma ha una linea di pensiero che vuole seguire per il futuro di Nicolò Zaniolo. Le ultime sul giocatore nel mirino della Juve

La Roma sta cercando di spegnere il caos attorno al rinnovo di Zaniolo. Lo stesso Mourinho in conferenza stampa ha parlato del futuro del classe ’99.

L’idea giallorossa è quella di far rinnovare Nicolò, ma senza fretta visto la scadenza nel 2024. Per questo motivo la società non sta spingendo per forzare la mano. Zaniolo ha le idee chiare, nonostante su di lui ci siano gli occhi della Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport.