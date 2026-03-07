Roma, adesso è ufficiale il riscatto di Ghilardi: ecco la cifra versata all’Hellas Verona: le ultimissime

Roma, è ufficiale il riscatto di Daniele Ghilardi: svelata la cifra versata all’Hellas Verona. Gli aggiornamenti

La Roma ha ufficializzato il riscatto di Daniele Ghilardi, acquistato dall’Hellas Verona per 7,5 milioni di euro. L’operazione era stata definita già in estate, con una clausola molto chiara: il difensore classe 2003 sarebbe diventato giallorosso a titolo definitivo al raggiungimento del primo punto ottenuto nel mese di marzo. La condizione si è concretizzata con il pareggio contro la Juventus del 1° marzo, facendo così scattare automaticamente l’obbligo di acquisto. Lo riporta Di Marzio.

Il percorso di Ghilardi nella capitale ha vissuto una fase iniziale di adattamento, ma con il passare delle settimane il giovane difensore ha conquistato la fiducia di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime nove gare di campionato il tecnico lo ha schierato con continuità, trasformandolo in un elemento stabile della retroguardia romanista. In totale, il 23enne ha già collezionato 13 presenze in Serie A, mostrando crescita e affidabilità.

Oltre al campionato, Ghilardi ha trovato spazio anche in campo europeo: tre apparizioni in Europa League contro Midtjylland, Stoccarda e Panathinaikos, oltre ai 90 minuti disputati nella sfida di Coppa Italia persa 3-2 contro il Torino. Un minutaggio importante che conferma come la Roma creda nel suo potenziale e lo consideri un investimento per il presente e per il futuro.