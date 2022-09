Roma, rosso per Mourinho: salterà l’Inter

Jose Mourinho espulso durante la partita contro l’Atalanta: lo Special One si è preso il rosso per le proteste per un rigore non dato

Jose Mourinho è stato espulso durante il secondo tempo di Roma Atalanta. Il rosso arriva in seguito ad un contrasto tra Zaniolo e Okoli nell’area bergamasca.

Per Chiffi non c’è niente e questo ha scatenato l’ira del portoghese, che entra in campo, andando in escandescenza anche contro qualche giocatore dell’Atalanta. Rosso diretto e molti epiteti ingiuriosi contro l’arbitro. Salterà sicuramente la sfida contro l’Inter.