Roma Senesi, l’agente in Italia nei prossimi giorni: le ultime

La Roma fa sul serio per Senesi, l’agente del difensore è atteso in Italia per parlare con i giallorossi

La Roma sta continuando a valutare alcuni profili per il mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Non solo in mezzo al campo ma uno degli obiettivi riguarda anche la difesa.

Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da Il Tempo, sarà in Italia l’agente di Senesi e Tiago Pinto potrebbe incontrarlo per capirne le disponibilità Il contratto del centrale è in scadenza nel 2023.