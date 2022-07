Roma, Mourinho insoddisfatto dal mercato: «Sono frustrato...». Segnale chiaro alla società

L’allenatore della Roma José Mourinho si è detto insoddisfatto e frustrato per il mercato della squadra giallorossa che non decolla

José Mourinho vuole di più dalla Roma e lo lascia intendere senza mezze parole, come ha sempre fatto. Fino a questo momento, gli unici due rinforzi sono stati Matic e Celik, oltre al secondo portiere Svilar. Troppo poco per lo Special One che ha chiesto altri due centrocampisti e un colpo a effetto in attacco.

Presente ai Mercati di Traiano per il Phygital Sustainability Expo, dove la figlia Matilde ha presentato la sua collezione di gioielli sostenibili, Mourinho si è lasciato andare a una confessione ai giornalisti presenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore della Roma ha dichiarato: «Si vede dalla faccia che sono preoccupato? Sono un po’ frustrato per il mercato. Ma tranquilli». Un segnale chiaro, quindi, alla società giallorossa.