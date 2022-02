Roma, Shomurodov: «Impegnativo allenarsi con Mourinho. Voglio la Champions»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Eldor Shomurodov, attaccante della Roma, in una intervista ai canali ufficiali della UEFA ha parlato dei suoi primi mesi in giallorosso e non solo.

IDOLI D’INFANZIA – «Didier Drogba e Fernando Torres. Li amavo moltissimo e guardavo sempre le loro partite».

TIFO – «Ero malato per il Chelsea. Adesso sono un tifoso della Roma».

CAPITANO UZBEKISTAN – «Questo è di grande importanza per me. È difficile da descrivere a parole. Non pensavo che sarei diventato un capitano così presto e un giocatore così importante per la nazionale. Ora abbiamo un cambio generazionale, stanno arrivando giovani giocatori e da più esperto devo dare loro l’esempio, quindi questo è molto importante per me».

ROMA – «Ho capito che dovevo cambiare mentalità. Devi andare a ogni partita pensando alla vittoria. Sapevo che qui si ponevano obiettivi alti. C’è una concorrenza più seria qui. E in ogni partita devi dimostrare di meritare di essere in rosa».

MOURINHO – «Fin dai primi giorni è diventato chiaro che si pone grandi obiettivi e mira a raggiungerli. È molto impegnativo in termini di gioco e in termini di disciplina. Vuole vincere ogni partita e cerca di far lottare i giocatori per lo stesso».

OBIETTIVI – «Prima di tutto entrare in Champions League. E vincere la Conference League. Questi sono gli obiettivi principali. Per quanto riguarda le ambizioni personali, sono sempre associate alla squadra. Voglio aiutare la squadra a vincere e vincere trofei. Dopotutto, quando vince la squadra, vinci sempre tu».