Roma, slitta il debutto di Dybala? A cosa sta pensando Mourinho

Slitta il debutto di Paulo Dybala con la Roma? Ecco a cosa sta pensando José Mourinho sull’utilizzo dell’argentino

Potrebbe essere ancora rimandato l’esordio di Paulo Dybala con la Roma.

Come riferito da Sky Sport, nonostante la tanta curiosità nei confronti dell’argentino, Josè Mourinho non vorrebbe forzare i tempi, rischiando in spiacevoli inconvenienti. Possibile quindi che l’attaccante non sia a disposizione domani contro il Nizza.