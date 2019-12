Roma, il futuro di Smalling è tutto da scrivere: la situazione

Roma, Smalling è una certezza di Fonseca ma il futuro del difensore è ancora tutto da scrivere tra Premier e Serie A

Smalling è forse uno dei migliori acquisti del mercato estivo della Roma. Il difensore dello United ha infatti dimostrato di poter fare la differenza e per questo ora tutti gli occhi sono puntati su di lui. Come riporta l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport infatti non sarà facile per i giallorossi trattenerlo nonostante un’offerta per lo United da non sottovalutare.

L’inglese è seguito da tantissime squadre di Premier: lo United lo vorrebbe riportare a casa e oltre i Red Devils ci sono anche Arsenal, Everton e Leicester. Non solo, anche Milan, Juventus e Inter starebbero pensando al giocatore.