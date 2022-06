Roma, sondaggio per Saul: Pinto a contatto con l’agente

La Roma è alla ricerca di un centrocampista: nelle ultime ore sono stati fatti sondaggi da parte di Tiago Pinto per Saul

La Roma è alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione. Dopo il colpo Matic, i giallorossi stanno valutando altri profili.

Nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio per Saul, giocatore dell’Atletico Madrid che era in prestito al Chelsea. Tiago Pinto ha parlato con gli agenti per capire se fattibile impostare una trattativa. Lo riporta Il Tempo.