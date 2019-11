Roma, Spinazzola ha smaltito l’affaticamento muscolare ed è agibile per la sfida contro il Parma. Il terzino raggiungerà da solo i compagni

La Roma ha preferito non tornare nella Capitale dopo la dispendiosa trasferta di Moenchengladbach, ma trasferirsi direttamente all’aeroporto di Bologna per poi spostarsi a Parma. Luogo in cui, domenica alle 18.00, è in programma la partita contro la squadra crociata.

Leonardo Spinazzola non è partito per la Germania con il resto dei compagni in quanto acciaccato muscolarmente. Adesso, per fortuna di Fonseca, il problema è totalmente smaltito e sarà regolarmente agibile per la gara contro Gervinho e compagni. L’ex Juve raggiungerà in maniera autonoma la squadra.