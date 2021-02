Roma, staffetta Dzeko-Mayoral interrotta. E lo spagnolo è già da record

Con l’infortunio di Dzeko, l’attacco della Roma sarà affidato a Borja Mayoral interrompendo così la recente staffetta

Edin Dzeko e Borja Mayoral, nelle ultime settimane, si stavano scambiano il posto con regolarità. L’infortunio del bosniaco, però, ha cambiato le carte in tavola con l’attaccante spagnolo che adesso sarà l’unico a disposizione di Fonseca per le prossime 3-4 partite.

E in questo mese di febbraio, il primo da punta “titolare” dei giallorossi, Mayoral ha già conquistato un record. Come riporta Il Messaggero, il ragazzo di proprietà del Real Madrid è diventato lo spagnolo a segnare più reti in una stagione con la Roma: con la rete al Braga ha superato Joaquin Peirò, attaccante della Roma degli anni 60 che si fermò a quota 10 gol nella stagione 1968-69.