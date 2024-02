Roma Svilar: «Ringrazio De Rossi per avermi dato fiducia»

Le parole di Mile Svilar, portiere della Roma, dopo la qualificazione ottenuta agli ottavi di Europa League

Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione della Roma agli ottavi di finale di Europa League. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «È incredibile. Non ho parole. Ho lavorato tutte la vita per queste sere. In questo stadio… mamma mia. Ogni volta che entro in questo stadio è un’emozione pazzesca».

FREDDEZZA NEI RIGORI – «Sì sono molto freddo in queste situazioni. Ho parato due rigori, potevano essere tre. Ma va bene, la vittoria è la cosa più importante».

COME LI HA PREPARATI – «Con il mio allenatore Simone abbiamo visto dove tiravano i giocatori del Feyenoord, poi in campo io decido dove andare e sono andato tre volte dalla parte giusta. Ma va bene averne parati due oggi».

COSA GLI HA DETTO PRIMA DEI RIGORI DE ROSSI – «La sua fiducia è molto importante, perché si trasforma in performance migliori in campo. Sono molto più tranquillo. Ringrazio il mister per la sua fiducia. Questo è un bel momento per me, la mia famiglia. Oggi c’è un grande sorriso, poi da domani pensiamo subito al Torino e a vincere».