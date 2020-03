Roma, torna Dzeko: il bosniaco si è tirato a lucido per Siviglia

Roma, a Siviglia Dzeko tornerà a guidare l’attacco capitolino dopo il recente riposo. Il bosniaco è tirato a lucido per l’Europa

Negli ultimi giorni Edin Dzeko ha effettuato degli allenamenti personalizzati per ritrovare il miglior smalto fisico dopo le ultime fatiche con la Roma. Il riposo a Cagliari, col benestare di Nikola Kalinic, non gli ha potuto fare che bene in vista del Siviglia.

Adesso il bosniaco è tirato a lucido proprio per la partita europea di giovedì, considerata di vitale importanza nell’ambito generale della stagione giallorossa. Fonseca tornerà ad affidarsi su di lui e, sopratutto, sul suo grande feeling realizzativo con l’Europa League.