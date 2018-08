La Roma sta cercando di convincere il centrocampista del Siviglia Steven N’Zonzi. Offerto un nuovo contratto al francese

La Roma, in attesa di novità sul fronte Suso che in queste ore sta incontrando la dirigenza del Milan per discutere del proprio futuro, muove le ultime mosse per il centrocampo. Lo staff del direttore sportivo Monchi, difatti, sta provando l’ultimo assalto al centrocampista francese del Siviglia, Steven N’Zonzi. Chiusosi il calciomercato inglese, la Roma può provare a convincere il giocatore che era stato accostato all’Arsenal nelle scorse settimane.

Al francese, classe 1988, la dirigenza del club capitolino, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha offerto un contratto triennale con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, mezzo milione in più di quanto proposto in precedenza. Inoltre, a facilitare la pista che porta a N’Zonzi, potrebbe esserci la probabile cessione di Maxime Gonalons al Torino di cui si sta discutendo proprio in queste ore. Si attende, dunque, una risposta definitiva nei prossimi giorni da parte del giocatore che possa portare alla chiusura definitiva della trattativa.