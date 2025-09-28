Roma Verona 2-0: Altro successo per gli uomini di Gasperini - Calcio News 24

All’Olimpico il match valido per la giornata di Serie A Roma Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Verona, valevole per la giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

ROMA BOLOGNA CRONACA E DIRETTA LIVE

PRIMO TEMPO

La Roma parte subito all’attacco e Dovbyk dopo sette minuti porta in vantaggio la squadra di Gian Piero Gasperini. Tuttavia il Verona reagisce e si fa pericoloso prima con Orban e poi e Belghali: con Svilar che deve stare attento. Dall’altra capitan Pellegrini prova a spingere, ma il primo tempo finisce 1-0 per i giallorossi.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Verona continua a spingere dove tra i tanti spicca Giovane che sfiora addirittura il pareggio, nel mezzo una Roma che prova a resistere. Tuttavia i giallorossi si riprendono sotto tutti i punti di vista: andando a segno con un grandissimo Soulé. Finisce 2-0 per i giallorossi.